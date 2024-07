Adriana Farias mostra bastidores de gravação do clipe de ‘Coração Brutão’ e lança a coreografia do hit A jurada do Canta Comigo Teen animou os fãs com os passinhos da música

Novidades|Do R7 24/07/2024 - 15h21 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌