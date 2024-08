Voz e violão: Isabella Gaspary presenteia os fãs com música romântica de Thiaguinho A jurada do Canta Comigo Teen interpretou o sucesso ‘Deixa Tudo Como Tá’ Novidades|Do R7 15/08/2024 - 10h52 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h52 ) ‌



A cantora publicou o cover nas redes sociais Reprodução/Babi Montz

Os seguidores de Isabella Gaspary foram surpreendidos por uma interpretação linda da cantora nas redes sociais. A jurada do Canta Comigo Teen publicou um cover de Deixa Tudo Como Tá, sucesso de Thiaguinho, e encantou os fãs. Só com voz e violão, ela deixou o talento ser a estrela do vídeo.

Nos comentários, os internautas teceram elogios: “Arrasou! Interpretação impecável”, disse uma seguidora. Outra comentou emocionada: “Por que eu não consigo parar de chorar?”

A música é relativamente recente, tem apenas cinco anos de lançamento, mas tem letra carregada de sentimentos que já transformaram a canção em um verdadeiro clássico. Se liga no trecho: “A gente não vai errar, não. E se a gente errar. A gente foi feliz tentando acertar... Deixa tudo como tá!”

Veja :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

