Lucas Souza fica encantando com apresentação de Giovana Moreira
Cantora de apenas 10 anos conseguiu levantar os 100 jurados enquanto cantava clássico do sertanejo raiz
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e foi desafiado a escolher a melhor apresentação da semifinal do programa que aconteceu ontem! Para ele, o sertanejo raiz de Giovana Moreira levantando os 100 jurados do programa foi o grande destaque da noite! Confira!
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