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Lucas Souza fica encantando com apresentação de Giovana Moreira

Cantora de apenas 10 anos conseguiu levantar os 100 jurados enquanto cantava clássico do sertanejo raiz

Canta Comigo Teen 6|R7 Conteúdo e Marca

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Princesa do sertanejo: Giovana Moreira relembra clássico de Tonico e Tinoco e agita 100 jurados
Princesa do sertanejo: Giovana Moreira relembra clássico de Tonico e Tinoco e agita 100 jurados

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e foi desafiado a escolher a melhor apresentação da semifinal do programa que aconteceu ontem! Para ele, o sertanejo raiz de Giovana Moreira levantando os 100 jurados do programa foi o grande destaque da noite!⁣ Confira!⁣

Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!⁣⁣

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