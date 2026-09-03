Lucas Souza se impressiona com exibição do “rockeiro” Vitor Bertoline
Participante conseguiu levantar os 100 jurados e se classificou para a final
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e escolheu a exibição de Vitor Bertoline como a melhor do programa desta quarta-feira! O participante cantou “Dream On”, um clássico do Aerosmith, e conquistou os 100 jurados com a sua técnica impressionante! Confira!
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