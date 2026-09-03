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Lucas Souza se impressiona com exibição do “rockeiro” Vitor Bertoline

Participante conseguiu levantar os 100 jurados e se classificou para a final

Canta Comigo Teen 6|R7 Conteúdo e Marca

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Brilhou! Vitor Bertoline dá espetáculo com ‘Skyfall’ e coloca os 100 jurados para cantar
Brilhou! Vitor Bertoline dá espetáculo com ‘Skyfall’ e coloca os 100 jurados para cantar

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e escolheu a exibição de Vitor Bertoline como a melhor do programa desta quarta-feira! O participante cantou “Dream On”, um clássico do Aerosmith, e conquistou os 100 jurados com a sua técnica impressionante! Confira!

Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!⁣⁣

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