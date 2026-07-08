Confira como foi o esquenta para a festa deste sábado (4) na Casa do Patrão Vivão, Sheila e Luiza se juntaram para receber uma surpresa de Itaipava antes da festa do final de semana

Itaipava Casa do Patrão Reprodução/Acasadopatrão

Dessa vez o esquenta para a festa de sábado ficou nas mãos de Itaipava! Vivão, Sheila e Luiza foram chamados para receber um presente da Itaipava na tarde do último sábado (4).

Itaipava preparou uma experiência exclusiva para os três selecionados, com muitas cervejas e comidas para esquentar a noite antes da festa. Confira como foi a tarde dos participantes!