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Lucas Souza analisa a “Dinâmica das Prioridades”

Influencer acredita que Sheila está chateada porque só é prioridade de Mari

Casa do Patrão|R7 Conteúdo e Marca

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Lucas Souza 16.06 Crédito: Reprodução

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa Do Patrão e comenta a Dinâmica de Prioridades que rolou! Para o influencer, a dinâmica virou uma espécie de “Jogo da Discórdia” e Sheila foi quem mais sentiu! Para ele, a capitã percebeu que só é prioridade da Mari e ficou chateada com isso. Confira!

Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!⁣⁣⁣⁣⁣⁣

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