Lucas Souza analisa a “Dinâmica das Prioridades”
Influencer acredita que Sheila está chateada porque só é prioridade de Mari
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa Do Patrão e comenta a Dinâmica de Prioridades que rolou! Para o influencer, a dinâmica virou uma espécie de “Jogo da Discórdia” e Sheila foi quem mais sentiu! Para ele, a capitã percebeu que só é prioridade da Mari e ficou chateada com isso. Confira!
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