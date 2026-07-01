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Veja quem tá rico e quem tá pobre na décima semana do programa!

Sheila é a participante mais rica da casa e Bianca “engordou” a conta com a Prova do Patrão

Casa do Patrão|R7 Conteúdo e Marca

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Confira o Extrato PicPay dos participantes esta semana Arte R7

A Casa do Patrão está chegando na reta final e o pessoal precisa ficar esperto para fazer a grana render! Enquanto Sheila tem dinheiro de sobra, Vivão é quem tem o menor saldo do programa. Por sua vez, Bianca conseguiu “engordar” sua conta bancária com a premiação da última Prova do Patrão! Confira o Extrato PicPay dos nossos participantes no começo da décima semana e conte para a gente com quem a sua conta bancária está mais parecida!

Oferecimento: PicPay

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