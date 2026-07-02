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Vivão, JP e Jackson contam como estão se sentindo... confira o Diário de Confinamento!

O trio está na berlinda

Casa do Patrão|R7 Conteúdo e Marca

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Leandro Hassum Reprodução/RECORD

A Casa Do Patrão está chegando na reta final e o pessoal está ansioso para saber quem vai ser eliminado! Vivão, JP e Jackson estão na berlinda e tiveram a chance de pegar o celular da produção e contar um pouquinho sobre o que estão pensando! Além disso, Bianca explicou suas opções de voto e Luiza comemorou sua vitória na última prova. Confira como foi o Diário de Confinamento!⁣

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