Confira o Extrato Picpay do Matheus na décima semana de programa
O lutador foi punido
Matheus começou a décima semana de programa com o saldo de R$85.373,50. Confira o Extrato PicPay do Matheus:
Oferecimento: PicPay.
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