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Confira o Extrato Picpay do Matheus na décima semana de programa

O lutador foi punido

Matheus Barros|R7 Conteúdo e Marca

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Confira o Extrato PicPay do participante esta semana Arte R7

Matheus começou a décima semana de programa com o saldo de R$85.373,50. Confira o Extrato PicPay do Matheus:

Confira as despesas e o saldo final do participante no início da décima semana de programa Arte R7

Oferecimento: PicPay.

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