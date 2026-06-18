Jakcson, Luiza ou Marina: quem você quer manter na Casa do Patrão? Escolha seu favorito e vote agora no R7.com; nesta quinta (18), um deles deixa o game

Quem será que vai conhecer Hassum pessoalmente? Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta (18), o Top 10 da Casa do Patrão é definido e alguém vai ficar de fora. Dessa vez, Jakcson, Luiza e Marina disputam a preferência do público para continuar no game.

Já sabe quem você quer ver na reta final da competição? Então sente o dedo no R7.com para tentar salvar um deles da eliminação.

Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar diariamente, às 22h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

No flagra! Reveja sete vezes em que o VAR arrancou gargalhadas dos participantes