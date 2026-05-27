Quem tá com mais grana? Veja o Saldo PicPay atualizado dos participantes da ‘Casa do Patrão’ na quinta semana
Reality da RECORD mistura estratégia, convivência e liderança em uma disputa intensa pelo controle do jogo
O reality show A Casa do Patrão, da RECORD, aposta em uma dinâmica de convivência intensa aliada a jogos de poder e estratégia, colocando participantes anônimos em um ambiente onde decisões hierárquicas fazem toda a diferença.
Ao longo da competição, os confinados enfrentam desafios, formam alianças e lidam com a figura central do “patrão”, responsável por influenciar diretamente os rumos do jogo.
Com conflitos, reviravoltas e disputas por protagonismo, o programa busca prender a atenção do público ao explorar até onde cada participante é capaz de ir para se manter no controle.
Confira o Saldo PicPay dos participantes nesta quarta-feira (27):
Andressa: R$14.531,78
Bianca: R$10.515,87
Jackson: R$4.484,39
João Victor: R$2.175,97
JP: R$19.156,11
Luiza: R$2.423,87
Mari: R$10.145,87
Marina: R$28.356,39
Matheus: R$19.602,93
Morena: R$9.780,94
Nataly: - R$191,85
Sheila: R$43.864,90
Vini: R$6.596,78
Vivão: R$1.827,75