Quem tá com mais grana? Veja o Saldo PicPay atualizado dos participantes da ‘Casa do Patrão’ na quinta semana Reality da RECORD mistura estratégia, convivência e liderança em uma disputa intensa pelo controle do jogo

Confira o saldo atualizado dos participantes do A Casa do Patrão na quinta semana do programa e descubra quem está por cima no jogo! Arte R7

O reality show A Casa do Patrão, da RECORD, aposta em uma dinâmica de convivência intensa aliada a jogos de poder e estratégia, colocando participantes anônimos em um ambiente onde decisões hierárquicas fazem toda a diferença.

Ao longo da competição, os confinados enfrentam desafios, formam alianças e lidam com a figura central do “patrão”, responsável por influenciar diretamente os rumos do jogo.

‌



Com conflitos, reviravoltas e disputas por protagonismo, o programa busca prender a atenção do público ao explorar até onde cada participante é capaz de ir para se manter no controle.

Confira o Saldo PicPay dos participantes nesta quarta-feira (27):

‌



Andressa: R$14.531,78

Bianca: R$10.515,87

‌



Jackson: R$4.484,39

João Victor: R$2.175,97

‌



JP: R$19.156,11

Luiza: R$2.423,87

Mari: R$10.145,87

Marina: R$28.356,39

Matheus: R$19.602,93

Morena: R$9.780,94

Nataly: - R$191,85

Sheila: R$43.864,90

Vini: R$6.596,78

Vivão: R$1.827,75