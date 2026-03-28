Revelação! Atlas conta a Çiçek por que parou de falar, e história choca Menino viu o pai cometer um crime e foi ameaçado por ele para que não contasse a ninguém

Atlas finalmente revelou o motibo de ter parado de falar Reprodução/RECORD

Um dos maiores segredos de Chamas do Destino foi finalmente revelado! O pequeno Atlas (Kaan Şener) criou coragem e soltou a voz, explicando o real motivo que o fez se calar.

Com medo de que o pai fizesse algo contra ele e Çiçek (Hazar Ergüçlü), o menino contou do que Bülent (Cem Sürgit) é capaz, e deu detalhes de um acontecimento que teria presenciado há muito tempo, quando sua mãe, Simal, ainda estava viva.

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A criança disse que acordou durante uma noite e viu uma discussão entre o pai e um “homem de terno azul”, na porta de casa. Enquanto isso, flashbacks mostraram o momento em que Bülent esfaqueia e mata o homem, enquanto Atlas observava tudo. O menino também relatou que viu o pai arrastar o homem para o galpão da família, localizado fora da casa, e que apenas o pai saiu de lá.

Na volta do galpão, Bülent percebeu que Atlas havia presenciado tudo e o ameaçou. Ele disse que, se o filho contasse para alguém o que viu, ele também levaria a mãe, a avó e o menino para o galpão.

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No fim do relato, Atlas explicou que parou de falar completamente por medo de, sem querer, contar o que viu. Çiçek confortou o menino, mas Bülent estava escutando tudo do lado de fora do quarto.

Çiçek resolve conferir

Tarde da noite, quando todos já estavam dormindo, Çiçek confirmou a história de Atlas. Ela foi até o galpão e encontrou uma porta cobrindo um monte de terra. A protagonista mexeu no local e achou resquícios de um casaco azul, como o menino descreveu.

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Çiçek saiu do galpão em estado de choque e deu de cara com Bülent esperando do lado de fora. Em um momento de tensão, ele ameaçou e arrastou a jovem à força para dentro do galpão, dizendo que vai matá-la para que não possa contar o que sabe para ninguém.

Atlas observava a cena da janela do quarto e decidiu ligar para Iskender (Berker Güven), que apareceu no último momento para ajudar Çiçek. Ele atingiu o vilão, que caiu desacordado. Quais serão os próximos passos da dupla?

Acompanhe Chamas do Destino de segunda a sexta, a partir das 22h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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