Adolescente é encontrado morto após ser atingido por árvore durante chuva na Taquara

Um adolescente foi encontrado morto debaixo de uma árvore na tarde desta sexta-feira (11), na estrada do Meringuava, na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro .

O jovem de 17 anos estava desaparecido desde a noite desta quinta-feira (10). De acordo com moradores, ele voltava da escola quando foi atingido pela árvore. No momento do acidente, uma forte chuva atingiu a região.

Até as 18h desta sexta (11), agentes do Corpo de Bombeiros ainda atuavam no resgate do corpo.