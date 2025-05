Adolescente é pisoteada durante briga em escola no Rio

Uma adolescente foi agredida e pisoteada durante uma briga na Escola Municipal Waldemar Falcão, em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro . A vítima, de 15 anos, foi levada com escoriações à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Marechal Hermes, na mesma região. Ela recebeu alta e já está em casa, mas com medo de retornar às aulas. A mãe da jovem ficou em choque com a situação: “Fiquei horrorizada porque presenciei. Minha filha poderia ter morrido".

A Secretaria Municipal de Educação informou por meio de nota que a briga ocorreu após o horário escolar e uma equipe conduziu o grupo de volta para a unidade. A 30ª DP (Marechal Hermes) está investigando o caso, que será encaminhado ao Conselho Tutelar.

aqui!