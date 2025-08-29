Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta RJ

Agiota é preso em Angra dos Reis (RJ) por extorsão e ameaças a vítimas

José Israel Pacheco Adriano foi detido após cobrar juros abusivos de suas vítimas; ele obrigou uma mulher a trabalhar como empregada doméstica

Cidade Alerta RJ|Do R7

O agiota José Israel Pacheco Adriano, de 37 anos, foi preso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante uma cobrança de empréstimo. Ele obrigou uma mulher a trabalhar como empregada doméstica para quitar parte da dívida. Outra vítima teve sua dívida elevada de R$ 2 mil para mais de R$ 100 mil devido aos juros abusivos. O agiota também enviava mensagens ameaçadoras às vítimas, incluindo promessas de prejudicá-las profissionalmente. A polícia espera que outras vítimas se apresentem após a prisão de José Israel.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia-civil
  • rio-de-janeiro-estado
  • Extorsão
  • Juros

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.