Agiota é preso em Angra dos Reis (RJ) por extorsão e ameaças a vítimas

O agiota José Israel Pacheco Adriano, de 37 anos, foi preso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro , durante uma cobrança de empréstimo. Ele obrigou uma mulher a trabalhar como empregada doméstica para quitar parte da dívida. Outra vítima teve sua dívida elevada de R$ 2 mil para mais de R$ 100 mil devido aos juros abusivos. O agiota também enviava mensagens ameaçadoras às vítimas, incluindo promessas de prejudicá-las profissionalmente. A polícia espera que outras vítimas se apresentem após a prisão de José Israel.



