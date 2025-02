Antes de show de Shakira, ambulantes e guardas municipais entram em conflito no entorno do Engenhão

Momentos antes do show da cantora Shakira , ambulantes entraram em conflito com guardas municipais nos arredores do estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro , na tarde desta terça-feira (11).

A confusão teria começado durante uma fiscalização a vendedores que não estavam regularizados. De acordo com as primeiras informações, os agentes foram atacados com pedras.

O tumulto foi registrado no setor oeste do Engenhão. O policiamento foi reforçado na região.