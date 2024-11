Após alta, menino que reimplantou braço ficará em instituto para receber cuidados especializados

O menino Davi Giovanni Guimarães, que teve o braço amputado em um acidente de ônibus, recebeu alta nesta segunda-feira (14) e deve ficar hospedado no instituto Nair, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , para receber cuidados especializados.

Apesar da alta médica, Davi vai precisar passar por fisioterapia e será submetido a uma nova cirurgia para a reconstrução dos nervos periféricos e reanimação dos movimentos da mão. O procedimento deve acontecer nos próximos dois meses.

Ele estava no ônibus que tombou no viaduto de São Cristóvão, na zona norte do Rio, no início de setembro. Após o acidente, a criança foi socorrida por um motoboy que passava pelo local. Médicos de um hospital particular da região conseguiram reimplantar o braço de Davi.

Depois do procedimento cirúrgico, o menino foi transferido para o Hospital Estadual da Criança, em Vila Valqueire, na zona oeste da cidade. Ao todo, Davi ficou internado por 38 dias.