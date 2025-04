Moradores de Caxias recebem alerta extremo para chuva forte; rodovia Washington Luís é interditada

A rodovia Washington Luis, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , foi parcialmente interditada nos dois sentidos na tarde desta sexta-feira (4), devido a trechos que alagaram por conta das chuvas intensas na região.

Há alagamentos na altura do km 111, no sentido Juiz de Fora, e, no sentido Rio, no km 112. O trânsito apresenta retenção nos dois pontos.