Após ameaça de atentado, prédio da OAB-RJ é reaberto

O prédio da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no centro do Rio de Janeiro , foi reaberto na tarde desta quinta-feira (3), horas após ser evacuado devido a uma .

Agentes do Esquadrão Antibombas, da Polícia Civil e do Grupo de Bombas Explosivas, da Polícia Federal, além do BAC (Batalhão de Ações com Cães) fizeram uma varredura no edifício de nove andares. Nenhum objeto suspeito foi encontrado.

O suposto ataque foi identificado pela Polícia Federal e estaria relacionado a grupos extremistas. Até o momento, não se sabe se seria uma bomba ou outro tipo de ataque. A PF investiga o caso.

aqui!