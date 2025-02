Após corpo de menino ser encontrado, casa de mãe e padrasto é incendiada no RJ

A casa onde morava o menino Alisson, de 3 anos, encontrado morto , em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi incendiada. O corpo do menino foi localizado em uma sacola numa área de mata por vizinhos na tarde desta quinta-feira (20).

Alisson estava desaparecido desde quarta-feira (19). O padrasto estava com a criança na residência, mas disse ter saído para comprar leite. Ao retornar, viu o imóvel totalmente revirado e não achou mais o enteado.

O caso gerou revolta na comunidade. Durante uma manifestação, no dia seguinte ao sumiço da criança, o padrasto de Alisson foi capturado pelo tribunal do tráfico e deixado ferido no acesso à comunidade. Enquanto ele recebia atendimento, o corpo da criança foi achado.

O homem foi levado para a delegacia para prestar depoimento, e a polícia investiga o caso. A avó paterna e vizinhos acusam o padrasto de agressões contra o menino.