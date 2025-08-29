Após ter carro roubado no Rio, pai implora aos criminosos: 'Por favor, não atirem'
O veículo era utilizado para transportar a filha que possui uma doença rara
Um pai foi vítima de um roubo em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Criminosos armados levaram seu veículo utilizado para transportar a filha, que possui uma doença rara. O automóvel também era essencial para o trabalho dele. "Por favor, não atirem", pensou ao entregar o carro, temendo pela vida dele e da filha. A Polícia Civil registrou o caso e realiza buscas pelo veículo e pelos autores do crime.
A vítima fez um apelo pela devolução do carro devido à importância para a saúde da filha.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas