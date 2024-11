Autoridades investigam se houve fraude em contratação de laboratório por R$ 11 mi no RJ

Autoridades investigam se houve fraude na contratação por R$ 11 milhões do laboratório PCS Lab Saleme para realizar as testagens do programa de transplantes na rede estadual do Rio de Janeiro.

O estabelecimento localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é investigado por falhas em resultados de exames de dois doadores de órgãos que levaram à infecção com o vírus HIV de seis pacientes transplantados.

Uma operação da polícia prendeu o ginecologista Walter Vieira, sócio do PCS Lab, que assinou um dos laudos que apresentaram o falso negativo. Ele é tio do deputado federal e ex-secretário de saúde Dr. Luizinho. O parlamentar disse que não teve envolvimento com a contratação do laboratório na época.

Mateus e Marcia Vieira, filho e esposa de Walter, ambos sócios do laboratório, foram alvo de mandado de busca e apreensão. Após prestarem depoimento, acabaram liberados.

Ivanildo Fernandes dos Santos, técnico do laboratório, também foi preso. Outros dois funcionários, Jaqueline Iris de Assis Bacelar e Cleber de Oliveira Santos, estão foragidos.

Segundo o delegado André Neves, as investigações apontam que o laboratório estava negligenciando os procedimentos de segurança dos exames , o que pode ter provocado a falha nos testes.

Por meio de uma nota, a defesa de Walter e Mateus Vieira informou que repudia com veemência a suposta existência de um esquema criminoso para forjar laudos dentro do laboratório e destacou que a empresa atua no mercado há mais de 50 anos. Os advogados declararam que os dois vão prestar todos os esclarecimentos à Justiça.