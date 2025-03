Bandidos armados atacam ônibus com turistas na avenida Brasil

Criminosos armados assaltaram um ônibus com turistas, manhã da última sexta-feira (28), na avenida Brasil, no Rio de Janeiro . Durante o assalto, que durou cerca de 15 minutos, os criminosos roubaram os celulares dos passageiros. As vítimas foram levadas à 14ª DP (Leblon) para prestar depoimento, e o coletivo passou por perícia. A PM tentou perseguir os bandidos, mas eles conseguiram escapar.



