Bandidos assaltam escola onde porteiro foi morto em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio

Bandidos assaltaram uma escola onde Damião de Carvalho , porteiro do colégio de de 76 anos, foi morto na Freguesia, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens da câmera de segurança do estacionamento do local registraram o momento do crime. A ação durou menos de um minuto. O colégio não quis se pronunciar sobre o assunto.