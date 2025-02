Caminhão comprado há menos de um mês é roubado no Rio; veículo transportava carne, batata e queijo

Um caminhão carregado com carnes, batatas e queijos foi roubado na avenida Brasil, altura de Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro . O veículo, comprado apenas 20 dias antes, foi cercado por criminosos em três motos. O motorista foi levado para Coelho Neto e, depois, para a Penha, enquanto os ladrões fugiram com a carga avaliada em mais de R$ 30 mil. A polícia investiga se os criminosos fazem parte de uma quadrilha atuante na região.