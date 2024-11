Carro com família fica no meio de tiroteio na Linha Vermelha; criança quase é atingida

Uma família, que viajava para Região dos Lagos, ficou no meio do tiroteio na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. Foram 14 tiros disparados no veículo. Duas pessoas da família ficaram feridas pelos estilhaços na perna e cabeça, mas já tiveram alta. Uma criança de quatro anos por pouco não foi atingida. A cadeirinha do menino recebeu pelo menos seis disparos na troca de tiros.

Durante esse confronto, um bandido morreu e outras três pessoas foram baleadas.