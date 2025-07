Caso Oruam: polícia diz que pedra de 5 kg foi arremessada contra agentes

Uma investigação concluiu que o rapper Oruam e os amigos envolvidos na confusão em frente à casa do artista, no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, poderiam ter matado os policiais civis ao arremessarem pedras na direção deles. A perícia apontou que uma delas pesava cerca de 5 kg.

Oruam está preso por sete crimes desde o último dia 22. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra ele por tentativa de homicídio. Além do rapper, William Matheus Viana Rodrigues Vieira também foi denunciado.

A confusão ocorreu durante uma tentativa de apreender um menor na saída da residência de Oruam. A polícia ainda tenta identificar outros envolvidos.

A defesa afirma que a tentativa de reclassificar a acusação é uma manobra jurídica infundada. Para a assessoria, é uma evidente perseguição de caráter pessoal e uma estratégia de criminalização midiática.

Os representantes do cantor também declararam que a técnica pericial não fez exames de DNA ou de impressão de digital para confirmar se as pedras colhidas como provas foram arremessadas pelo cantor e pelos amigos dele.

