Chefão do tráfico é morto durante operação em Belford Roxo (RJ)

Durante uma operação policial no complexo de comunidades Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , um chefão do tráfico foi morto em confronto com policiais, nesta sexta-feira (21). Os alvos da ação eram ferros-velhos da área, que eram utilizados como desmanches de carros roubados. A polícia apreendeu 11 carros e três motos com identificações adulteradas, que seriam desmontados para venda de peças. Devido à morte de Douglas Bonfim Ferreira, o comércio fechou e foi declarado toque de recolher na região. Com o traficante, foi encontrado uma pistola. Outro traficante foi preso em flagrante com uma pistola e drogas.

Em uma segunda operação em Belford Roxo, as Polícias Civil e Militar desarticularam uma quadrilha de milicianos. Três homens foram presos no momento em que extorquiam um comerciante. Dois suspeitos atiraram contra os policiais durante uma tentativa de fuga, mas foram capturados.

