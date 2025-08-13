Comandante do Bope mantém buscas pelo traficante Matuê no Rio: 'Não vamos descansar até achá-lo'

Equipes das polícias Civil e Militar fizeram uma operação na Gardênia Azul e na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio , para impedir a expansão do Comando Vermelho. O comandante do Bope (Batalhão de Operações Especiais), Marcelo Corbage, afirmou que as buscas estão mantidas pelo traficante Matuê, apontado como chefe do tráfico da Gardênia. Ele estaria escondido em uma área de mata cercada pelos agentes. Até momento, oito criminosos foram presos na ação e quatro homens morreram em confronto.



