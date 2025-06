Condomínio responsável por obra vai apurar responsabilidades em queda de marquise em Copacabana

O desabamento de uma marquise em reforma em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (18). Um homem que tirava fotos da fachada relatou ter ouvido um estalo antes do colapso . A Defesa Civil isolou a área para retirar os escombros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O condomínio responsável pela obra garantiu que tomará as medidas necessárias para apurar responsabilidades e garantir que o responsável pelo acidente responda por eventual negligência, imprudência ou imperícia que colocou em risco a vida e a integridade de transeuntes que por ali passavam.

