Confronto entre milicianos e traficantes termina com cinco prisões no Catiri

O policiamento foi reforçado no Catiri, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro , após mais uma tentativa de invasão por criminosos do Comando Vermelho. Durante o confronto, a Polícia Militar entrou na área e prendeu cinco membros do Comando Vermelho. A ação resultou na apreensão de dois fuzis.

A disputa pela região, que é historicamente controlada por milicianos, se intensificou devido à proximidade com o Complexo Penitenciário de Gericinó, área estratégica para os traficantes.

