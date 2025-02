Confronto entre traficantes e PMs termina com três mortes em Jacarepaguá

Um intenso confronto entre policiais militares e traficantes na comunidade Renascer, no Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, terminou com a morte de três suspeitos. A PM impediu uma nova tentativa de invasão de criminosos da facção Comando Vermelho na área dominada pela milícia. A troca de tiros ocorreu próximo a uma estação do BRT e impactou a circulação de quatro linhas no corredor Transcarioca.