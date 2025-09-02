Logo R7.com
Confronto no Chapadão: dois criminosos e um PM morrem; fuzis e drogas são apreendidos

Subtenente Anderson Figueira foi baleado durante busca por criminosos na zona norte do Rio

Um policial militar foi morto durante uma operação no complexo Chapadão. O subtenente Anderson de Souza Figueira foi baleado enquanto participava de uma busca por criminosos. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola, mas não resistiu.


Durante a operação, fuzis e drogas foram apreendidos, e dois bandidos também morreram na troca de tiros.


Os traficantes tentaram desviar a atenção da polícia atravessando três ônibus nas ruas. Dez escolas precisaram suspender as atividades.


A ação visava conter conflitos de território entre facções rivais na região.

