Confronto no Chapadão: dois criminosos e um PM morrem; fuzis e drogas são apreendidos

Um policial militar foi morto durante uma operação no complexo Chapadão. O subtenente Anderson de Souza Figueira foi baleado enquanto participava de uma busca por criminosos. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola, mas não resistiu.

Durante a operação, fuzis e drogas foram apreendidos, e dois bandidos também morreram na troca de tiros.

Os traficantes tentaram desviar a atenção da polícia atravessando três ônibus nas ruas. Dez escolas precisaram suspender as atividades.