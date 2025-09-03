Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta RJ

Conversa interceptada revela que chefe do Comando Vermelho pediu para convidar TH Joias para festa

O deputado estadual é suspeito de negociar armas, drogas e equipamentos antidrone para a facção criminosa

Cidade Alerta RJ|Do R7

Uma conversa interceptada pela polícia revelou que o traficante Pezão, um dos chefes do Comando Vermelho, pediu para ao comparsa "Índio do Lixão" convidar o parlamentar TH Joias para uma festa de aniversário. Além de Índio e TH, outras 13 pessoas foram presas em duas operações simultâneas com agentes do Ministério Público do Rio e das polícias Civil e Federal no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (3).


O principal alvo foi o deputado Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias . Ele foi preso na casa de um amigo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As investigações apontaram que ele intermediava compra de drogas e armas para o Comando Vermelho e até de equipamentos antidrone para o Comando Vermelho .




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CV (Comando Vermelho)
  • Crime organizado
  • Facção criminosa
  • PF (Polícia Federal)
  • PF (Polícia Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.