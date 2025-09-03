Conversa interceptada revela que chefe do Comando Vermelho pediu para convidar TH Joias para festa

Uma conversa interceptada pela polícia revelou que o traficante Pezão, um dos chefes do Comando Vermelho, pediu para ao comparsa "Índio do Lixão" convidar o parlamentar TH Joias para uma festa de aniversário. Além de Índio e TH, outras 13 pessoas foram presas em duas operações simultâneas com agentes do Ministério Público do Rio e das polícias Civil e Federal no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (3).

O principal alvo foi o deputado Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias . Ele foi preso na casa de um amigo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As investigações apontaram que ele intermediava compra de drogas e armas para o Comando Vermelho e até de equipamentos antidrone para o Comando Vermelho .

aqui!