Corpo de bebê que morreu com marcas de agressão é sepultado em Duque de Caxias (RJ)

O corpo de Benjamyn Leonel da Silva, de 2 anos, foi sepultado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . O bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu após dar entrada com marcas de agressão em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na região.

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) confirmou que a criança teve hemorragia interna no abdômen e laceração no fígado. Ele ainda sofreu uma ação contundente.

A mãe da criança, Rafaela Vitória da Silva Ávila, de 18 anos, e o padrasto, Daniel Luis Santana Viegas, de 28, foram presos . Eles são investigados por homicídio qualificado.

O delegado Renato Martins comentou que a mãe agiu friamente diante da gravidade da situação. O casal negou o crime.