Corpo de jovem morta a tiros em briga é enterrado no Rio
Andressa de Almeida Rosa Cezário, de 24 anos, deixa um filho de apenas seis anos
O principal suspeito do assassinato de Andressa de Almeida Rosa Cezário, de 24 anos, é um miliciano com quem ela teria um relacionamento conturbado há dois anos. A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso. O corpo da vítima foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na zona oeste.
A jovem foi morta a tiros em uma festa na comunidade Vila Guanabara, em Inhoaíba, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu.
Andressa deixa um filho de apenas seis anos.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas