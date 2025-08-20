Corpo de jovem morta a tiros em briga é enterrado no Rio

O principal suspeito do assassinato de Andressa de Almeida Rosa Cezário , de 24 anos, é um miliciano com quem ela teria um relacionamento conturbado há dois anos. A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso. O corpo da vítima foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na zona oeste.

A jovem foi morta a tiros em uma festa na comunidade Vila Guanabara, em Inhoaíba, zona oeste do Rio de Janeiro . Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu.

Andressa deixa um filho de apenas seis anos.

