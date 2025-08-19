Corpo de jovem torturada e morta após se recusar a sair com traficante será enterrado nesta quarta
Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os envolvidos no crime
Agentes da DHC (Delegacia de Homicídios de Capital) investigam o caso de jovem que foi torturada e morta após se recusar a sair com um traficante durante um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, zona norte do Rio de Janeiro.
De acordo com moradores, homem seria o traficante Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como Coronel, com quem a vítima teve um relacionamento no passado. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Muquiço, em Guadalupe.
Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi deixada sem vida na porta de casa na Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste da capital, no fim de semana. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) confirmou que, além de ter sido espancada até a morte, ela sofreu violência sexual.
O corpo da vítima será enterrado no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na zona oeste do Rio, na próxima quarta-feira (19). Pessoas ligadas à Sther afirmaram que a jovem vivia um momento de conquistas pessoais e pedem justiça.
