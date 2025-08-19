Corpo de jovem torturada e morta após se recusar a sair com traficante será enterrado nesta quarta

Agentes da DHC (Delegacia de Homicídios de Capital) investigam o caso de jovem que foi torturada e morta após se recusar a sair com um traficante durante um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, zona norte do Rio de Janeiro .

De acordo com moradores, homem seria o traficante Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como Coronel, com quem a vítima teve um relacionamento no passado. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Muquiço, em Guadalupe.

Sther Barroso dos Santos , de 22 anos, foi deixada sem vida na porta de casa na Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste da capital, no fim de semana. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) confirmou que, além de ter sido espancada até a morte, ela sofreu violência sexual.

O corpo da vítima será enterrado no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na zona oeste do Rio, na próxima quarta-feira (19). Pessoas ligadas à Sther afirmaram que a jovem vivia um momento de conquistas pessoais e pedem justiça.

