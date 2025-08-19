Criminosa que dopou turistas britânicos é presa em Duque de Caxias; outras duas seguem foragidas

A polícia prendeu Amanda Couto Deloca, de 23 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , suspeita de aplicar o golpe "Boa noite, Cinderela" em turistas britânicos . As vítimas foram abordadas na Lapa e levadas a Ipanema, onde foram roubadas. Um vídeo viralizou mostrando um dos homens dopado na areia da praia. As criminosas levaram seus celulares e realizaram transações bancárias, gerando um prejuízo de até 59 mil reais. As cúmplices de Amanda, Raiane Campos de Oliveira e Mayara Ketelyn Américo da Silva, ainda não foram capturadas.



