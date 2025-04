Criminoso suspeito da morte de policial da Core é preso em Bangu e tenta se passar por irmão

A polícia prendeu mais um suspeito envolvido na morte do policial civil João Pedro Marquini. A captura ocorreu no Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro , após um violento confronto entre policiais e traficantes em um carro roubado.

No tiroteio, um criminoso morreu e outros dois ficaram feridos. Um dos detidos, Alas Andrade de Oliveira, está diretamente ligado ao latrocínio que vitimou Marquini no mês passado. O crime ocorreu durante uma tentativa de assalto na Serra da Grota Funda, onde o policial foi morto ao lado de sua esposa, que conseguiu escapar ilesa.

Segundo as autoridades, ele e outros comparsas planejavam um ataque a criminosos rivais antes de se depararem com a patrulha policial.

