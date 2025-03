Criminosos incendeiam barricadas e atravessam cinco ônibus em ruas do Engenho Novo

Criminosos incendiaram barricadas e atravessaram cinco ônibus na rua Barão do Bom Retiro , no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro . O ato faz parte de uma disputa entre facções rivais das comunidades do morro dos Macacos e do São João, localizados na mesma região. O policiamento foi reforçado no local e o trânsito permanece intenso.

Na última terça-feira (25), 11 coletivos foram sequestrados e utilizados como barricadas nas principais vias da região.

