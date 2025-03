Demolição de casarão que desabou no centro do Rio deve se estender até fim de semana

A demolição do casarão que desabou na tarde desta quinta-feira (20) na rua Senador Pompeu, no centro do Rio de Janeiro , deve se estender ao longo do fim de semana. Agentes da Defesa Civil e funcionários da prefeitura atuam no local.

Ao longo desta sexta-feira (21), comerciantes vizinhos ao imóvel retornaram para contabilizar os prejuízos e retirar mercadorias. Um depósito de bebidas teve o telhado completamente destruído.

Um homem que estava num carro em frente ao imóvel morreu atingido por partes da estrutura. Segundo testemunhas, Marcus Vinícius Nascimento, de 37 anos, tinha ido fazer compras na região.