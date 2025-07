Dois homens são presos e outros dois seguem foragidos por atentado contra bicheiro Vinicius Drumond

Um ex-policial militar, David Bruno Nogueira Vieira, foi preso no sábado (19) pelo envolvimento no atentado contra o bicheiro Vinícius Drummond, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Luiz César da Cunha, um PM da ativa, se entregou na segunda-feira (21) após ser identificado. Imagens de câmeras captaram David monitorando a vítima antes do crime. O ataque ocorreu enquanto Drummond saía de um shopping, com disparos contra seu veículo blindado. A polícia busca identificar outros suspeitos e compreender as motivações ainda não esclarecidas.



