Dono de ferro-velho clandestino no Complexo da Pedreira é preso no Rio

Marcos Vinicius de Oliveira Lopes, de 24 anos, foi preso em flagrante, suspeito de ser dono de um ferro-velho clandestino no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro . Ele é considerado o maior receptador de materiais roubados de telefonia, de luz e de água. Os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos acharam no local um espaço amplo onde os materiais eram queimados. Além disso, os policiais também encontraram pessoas que trabalhavam em condições totalmente insalubres.

Entre os produtos que estavam no estabelecimento estão fios de cobre de empresas de telefonia ainda encapados. Todo o material apreendido pelos agentes é de uso exclusivo de concessionárias, como bueiros que pertencem à Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) e cabos elétricos da Light — que não estão disponíveis para comercialização.

Marcos Vinicius vai responder por receptação qualificada, furto de energia elétrica e resistência. Ele já havia sido preso pelo mesmo crime. Em depoimento, o suspeito afirmou não saber a origem do material.