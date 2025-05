Em vídeo, bandidos do Comando Vermelho comemoram tomada do morro do Fubá

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra traficantes do Comando Vermelho comemorando a tomada do controle do tráfico de drogas do morro do Fubá, na zona norte do Rio , nesta quinta-feira (22).



De acordo com as investigações, um dos bandidos que aparecem nas imagens é o “Kaioba”, ex-miliciano do Campinho que teria migrado para o CV há quatro anos. Ele seria responsável pelas investidas da facção na localidade desde 2024.





A região foi palco de um intenso confronto entre criminosos rivais nesta quarta-feira (21). Quatro homens morreram — três deles tiveram os corpos carregados por moradores até um dos acessos à comunidade.





