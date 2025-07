Empresário fica com prejuízo de R$ 100 mil após ser sequestrado e obrigado a entregar senhas no Rio

Um empresário ficou com um prejuízo de R$ 100 mil após ser sequestrado e obrigado a entregar senhas do banco no Rio de Janeiro . Thiago Araújo foi abordado na avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, na zona oeste. Ele contou ter sido ameaçado e agredido ao ficar em poder dos criminosos por cerca de duas horas. Os criminosos fugiram com carro, carteira, celular, ferramentas e materiais de trabalho da vítima.



