Enfermeiro é morto por ex-companheiro em Itaboraí após término de relacionamento

Um jovem enfermeiro foi morto a facadas pelo ex-companheiro, dentro de sua própria casa, no último sábado (19), em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro .

Lorran Miranda dos Santos Reis, de 21 anos, e Luís Alberto Francisco da Conceição, de 27 anos, mantiveram um relacionamento de cinco anos. Há cerca de um mês, Lorran decidiu encerrar a relação, mas Luís não aceitou bem a separação.

Luís invadiu a casa de Lorran, em São Gonçalo, onde estava com um amigo, Uederlin. Após um ataque de fúria, Luís agrediu Lorran com uma faca, enquanto Uederlin também foi ferido e está internado no Hospital Alberto Torres.

A família de Lorran tentou intervir, e Luís, em estado de perturbação, tentou se enforcar, mas foi contido. Ele fugiu do local antes da chegada do corpo de bombeiros e da polícia.

Lorran não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Um mandado de prisão foi expedido contra Luís, agora considerado foragido. A delegacia de homicídios de Niterói e São Gonçalo está à frente da investigação. A família de Lorran clama por justiça, destacando o apoio que Lorran ofereceu a Luís durante o relacionamento.

