Ex-companheiro é suspeito de matar jovem encontrada com sinais de agressão em Nilópolis

A polícia investiga a morte de Paloma de Oliveira, de 29 anos, encontrada com sinais de agressão em casa em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O ex-companheiro da jovem é apontado como o principal suspeito. Ele está desaparecido desde o crime. Testemunhas dizem que o homem era ciumento e possessivo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!