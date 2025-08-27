Família busca respostas para morte de garçom com sinais de espancamento: 'Por que tão brutal?'

A família busca respostas para as circunstâncias da morte de Luciano Oliveira de Freitas , de 25 anos, no Rio de Janeiro. O corpo do garçom foi encontrado com sinais de espancamento sobre os trilhos do trem perto da estação de Madureira, na zona norte da cidade. Segundo parentes, o rapaz não tinha inimigos e era querido por todos.

Antes do crime, Luciano deixou o trabalho em Del Castilho e seguiu para Madureira, onde morava. Ele avisou à família que tomaria uma cerveja antes de voltar a pé para casa. Depois disso, o jovem desapareceu.

O laudo de necropsia mostrou que Luciano sofreu um trauma na cabeça e apresentava hemorragia em várias partes do corpo. Os ferimentos teriam sido causados por um objeto contundente. O caso é investigado pela Delegacia de Madureira.

