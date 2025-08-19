Família pede justiça após menino de 5 anos morrer atingido por bala perdida no RJ

O corpo de Enzo Gabriel, de cinco anos, foi sepultado no cemitério de Mesquita, na Baixada Fluminense. O menino foi atingido por uma bala perdida na calçada da casa da avó em Nova Iguaçu, quando um homem encapuzado atirou várias vezes na direção de outro morador. A criança chegou a ser socorrida e internada no hospital. No fim de semana, a morte cerebral da vítima foi confirmada. A família pediu justiça para Enzo.



