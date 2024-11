Família que seria responsável por maior esquema de pirâmide financeira movimentou R$ 1 bi De acordo com as investigações, a quadrilha oferecia falsas renegociações de dívidas. Os criminosos ficavam com 90% do novo empréstimo feito no nome da vítima

Cidade Alerta RJ|Do R7 01/11/2024 - 16h38

